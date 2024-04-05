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Политолог отметил высокий уровень публичности пережившего покушение Чибиса

Политолог Минченко: губернатор Чибис является открытым и доступным к общению

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РИА Новости/Телеграм-канал «Губернатор Чибис»

Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис является открытым и доступным к общению с людьми. Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он отметил, что оценки работы главы региона достаточно позитивные, однако даже у политиков с высоким рейтингом найдутся недоброжелатели.

«Могу отметить, что я слышал только позитивные новости о деятельности мурманского губернатора. Он претендует на переизбрание на следующий срок. Также глава региона знаменит тем, что часто встречается с людьми. <...> Но видимо это имеет и обратную сторону», — сказал эксперт.

Он допустил, что покушение было совершено психически нездоровым человеком. Однако, по его словам, это мог быть и заранее спланированный теракт. Эксперт выразил уверенность, что следствие разберется в мотивах преступника.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на Андрея Чибиса. Позже подозреваемого мужчину, который напал с ножом на главу региона, задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

После нападения на губернатора возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят следственные действия с задержанным по подозрению в нападении жителем Апатитов Александром Быдановым.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина заявила, что прогнозы о восстановлении Андрея Чибиса после нападения делать пока преждевременно.

Ранее Слуцкий рассказал, что значит для всех жителей России нападение на Чибиса.

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