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В Кремле оценили заявление Макрона о попытках РФ саботировать Олимпиаду

Песков назвал голословными слова Макрона о желании РФ сорвать Олимпийские игры

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах российских властей «атаковать» предстоящие Олимпийские игры и высказывание министра транспорта Чехии Мартина Купки о том, что РФ причастна к кибератакам на республику, представляют собой абсолютно голословные обвинения. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что западные политики часто позволяют себе подобные высказывания в адрес Москвы. При этом эти заявления никогда не подкрепляются внятной аргументацией, подчеркнул представитель президента РФ.

«Это абсолютно голословные обвинения и в первом, и во втором случае. <...> Мы абсолютно неприемлем подобные обвинения», — добавил Песков.

5 апреля французский лидер заявил, что Москва препятствует проведению Олимпийских игр в Париже. По словам главы государства, в первую очередь РФ «атакует» международные соревнования в информационном поле. Макрон пояснил, что российские журналисты якобы каждый день публикуют статьи о неспособности Франции достойно провести мероприятие.

В тот же день чешский министр транспорта Мартин Купка обвинил РФ в причастности к кибератакам на транспортную инфраструктуру страны. В комментарии для газеты Financial Times он рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) Москва предприняла «тысячи попыток» ослабить инфраструктуру республики при помощи хакерских атак.

Ранее Макрон оценил возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

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