Чибиса могут перевезти на лечение в Москву

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пострадавшего при нападении, перевезут в Москву. Об этом сообщает издание «Известия».

По информации источника, губернатор продолжит лечение в столице.

Сразу после нападения Чибис оставался в сознании и смог сам дойти до машины, после чего его доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где провели операцию, которая длилась больше часа. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы его жизни нет. Врачи оценил состояние губернатора как тяжелое, но стабильное. Главе региона провели операцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После нападения на губернатора возбудили уголовное дело. Мужчина, задержанный за нападение, объяснил свои действия неприязнью.

Пресс-секретарь губернатор Лилия Сечкина сообщила, что прогнозы о восстановлении Чибиса делать пока преждевременно.

Ранее СК опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области.