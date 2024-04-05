Пресс-секретарь Чибиса рассказала о его состоянии после покушения

Прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения делать пока преждевременно. Об этом заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина, слова которой передает РИА Новости.

«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по лечению. Сейчас какие-либо еще прогнозы по восстановлению, сколько это займет, крайне рано давать», — заявила она.

Также Сечкина рассказала, что Чибис сразу после нападения оставался в сознании и успел позвонить супруге.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на Андрея Чибиса. Позже подозреваемого мужчину, напавшего с ножом на главу региона, задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

После нападения на губернатора возбудили уголовное дело. Мужчина, задержанный за нападение, объяснил свои действия неприязнью.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на мурманского губернатора мог быть лишен прав.