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Политолог: Израиль провоцирует Иран, чтобы развязать большую войну

Политолог Простаков: удар по консульству Ирана в Сирии является провокацией

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израильский удар по консульству Ирана в Дамаске вполне мог быть провокацией, чтобы вовлечь в конфликт Тегеран и вызвать на него атаку США с союзниками. Такое мнение высказал политолог, военный эксперт Сергей Простаков. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, в качестве ответа Иран может привлечь сеть прокси-группировок на территории от Йемена до Сирии.

«Израильским властям явно не дает покоя ядерная программа Тегерана. А так как собственных сил для ее полного прекращения Израилю не хватает, то можно попробовать решить вопрос чужими руками», — отметил Простаков.

Он добавил, что на Западе существуют силы (например, Великобритания), которые также заинтересованы в широкомасштабном конфликте на Ближнем Востоке.

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено. Как минимум 11 жертв, в том числе генералы элитных частей ВС исламской республики. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Как позднее заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Иран годами действовал против Израиля как напрямую, так и через собственные прокси, поэтому Израиль должен был нанести ответный удар.

Ранее террористическая группировка атаковала два полицейских участка в Иране.

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