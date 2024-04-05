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Медведев позвонил Чибису

Сечкина: Медведев позвонил Чибису и пожелал скорейшего выздоровления

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murmanskgroup/VK

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев позвонил губернатору Мурманской области Андрею Чибису, пережившего покушение, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина.

«Дмитрий Анатольевич Медведев позвонил Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления», — сказала она.

Также Лилия Сечкина сообщила, что решение по исполнению обязанностей главы Мурманской области Андрея Чибиса примут в ближайшее время.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на Андрея Чибиса. Позже подозреваемого мужчину, который напал с ножом на главу региона, задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Главный врач центральной городской больницы (ЦГБ) города Апатиты Юрий Ширяев заявил, что Чибису сильно повезло, потому что аорта не была задета.

В Telegram-канале Чибиса опубликовано видео с ним, где губернатор сообщил, что пришел в себя после операции, и поблагодарил врачей.

Ранее стало известно, что росгвардейца, который задержал напавшего на Чибиса мужчину, представят к награде.

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