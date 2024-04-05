Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция призвала найти альтернативные пути к миру на Украине

Глава МИД Турции Фидан призвал искать альтернативные пути к миру на Украине

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, слова которого передает агентство Anadolu.

«Для прекращения войны необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня», — сказал он.

5 апреля военный эксперт Лян Юнчунь заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без условия о границе 1991 года являются уловкой для оказания давления на Запад. По его мнению, из-за того, что помощь США приостановилась, а европейская оказывается в ограниченных объемах, Украине сложно в одиночку поддерживать ситуацию на фронте.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов и того, что предложенный Джо Байденом пакет помощи Украине в размере $60 млрд не будет принят палатой представителей.

До этого турецкая газета Sabah писала, что президент РФ Владимир Путина своей политикой превратил Россию в один из наиболее эффективных центров силы для незападных стран.

Ранее Илон Маск резко высказался об идее вступления Украины в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами