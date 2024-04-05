Турция призвала найти альтернативные пути к миру на Украине

Необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, слова которого передает агентство Anadolu.

«Для прекращения войны необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня», — сказал он.

5 апреля военный эксперт Лян Юнчунь заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без условия о границе 1991 года являются уловкой для оказания давления на Запад. По его мнению, из-за того, что помощь США приостановилась, а европейская оказывается в ограниченных объемах, Украине сложно в одиночку поддерживать ситуацию на фронте.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов и того, что предложенный Джо Байденом пакет помощи Украине в размере $60 млрд не будет принят палатой представителей.

До этого турецкая газета Sabah писала, что президент РФ Владимир Путина своей политикой превратил Россию в один из наиболее эффективных центров силы для незападных стран.

Ранее Илон Маск резко высказался об идее вступления Украины в НАТО.