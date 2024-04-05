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Выход США из НАТО может стать приоритетом Трампа в случае победы на выборах

Экс-помощник Трампа Болтон считает, что бывший президент выведет США из НАТО

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Michael Kappeler/Global Look Press

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах займется темой выхода США из НАТО. Об этом заявил работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента Джон Болтон в интервью для YouTube-канала MeidasTouch, передает РИА Новости.

«Я думаю, он прорабатывает позицию, в которой сможет сказать, сегодня мы выходим. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», — считает Болтон.

По его мнению, политик всерьез настроен вывести США из альянса, и не занимается торгом с остальными членами альянса, чтобы они тратили больше средств на НАТО.

До этого Болтон заявлял, что у Дональда Трампа «недостаточно мозгов», чтобы быть диктатором.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью сообщала, что пыталась убедить Трампа сохранить обязательства США перед НАТО, после того как он занял пост главы государства.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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