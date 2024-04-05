В МВФ не нашли замену Георгиевой

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным на выборах руководителя международной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фонда.

«В среду, 3 апреля 2024 года, завершился период выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя. Был выдвинут один кандидат - действующий директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева», — заявили в МВФ.

Теперь 70-летняя действующий директор МВФ должна пройти консультации с Советом исполнительных директоров.

До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина в этом году нуждается в $42 млрд внешнего финансирования.

Глава МВФ отметила, что на Украине удалось снизить инфляцию с 27 до 5%, а также восстановить перспективы экономического роста, который сейчас составляет 4,5%.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) с 17 февраля начинает третий пересмотр программы финансирования Украины в рамках четырехлетней программы кредитования на $15,6 млрд.