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Премьер Грузии не разрешил президенту посетить с визитом Литву

Премьер Грузии Кобахидзе не разрешил президенту Зурабишвили посетить Литву

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не разрешил президенту Саломе Зурабишвили совершить визит в Литву, запланированный на следующую неделю. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на распоряжение, опубликованное на сайте правительства.

«В соответствии с подпунктом «а» первого пункта статьи 52 конституции Грузии и статьей 74 закона Грузии «О структуре, полномочиях и порядке правительства Грузии» отказать президенту Грузии в рабочем визите в город Вильнюс Литовской республики с 10 по 12 апреля включительно», — говорится в документе.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили посетовала на то, что ей не предоставили возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посетившим Тбилиси с рабочим визитом.

15 декабря Кобахидзе заявил, что президенту Зурабишвили запрещено участвовать в торжествах на площади Свободы в Тбилиси, посвященных присвоению стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее власти Грузии обвинили Запад в финансировании радикалов в стране.

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