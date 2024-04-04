Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине

Сийярто: Венгрия отказалась от финансирования фонда помощи Украине на €100 млрд

close
100%
Global Look Press

Будапешт не готов вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на €100 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран НАТО, передал ТАСС.

«Если НАТО одобрит пакет на 100 млрд евро на срок в 5 лет, то это обернется дополнительными расходами для венгерского бюджета в размере 10 млрд евро», — сообщил глава ведомства.

Он обратил внимание, что для выполнения решения, «несущего угрозу войны», деньги венгерских налогоплательщиков не годятся.

Сийярто особо подчеркнул, что был не единственным на встрече, кто выступил против создания фонда военной помощи Украине. Он уточнил, что другие страны тоже «критиковали эту идею».

До этого Венгрия подтвердила Североатлантическому альянсу свой отказ от военных поставок на Украину.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать обязательной помощь украинской армии от стран альянса.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами