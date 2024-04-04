Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине

Будапешт не готов вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на €100 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран НАТО, передал ТАСС.

«Если НАТО одобрит пакет на 100 млрд евро на срок в 5 лет, то это обернется дополнительными расходами для венгерского бюджета в размере 10 млрд евро», — сообщил глава ведомства.

Он обратил внимание, что для выполнения решения, «несущего угрозу войны», деньги венгерских налогоплательщиков не годятся.

Сийярто особо подчеркнул, что был не единственным на встрече, кто выступил против создания фонда военной помощи Украине. Он уточнил, что другие страны тоже «критиковали эту идею».

До этого Венгрия подтвердила Североатлантическому альянсу свой отказ от военных поставок на Украину.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать обязательной помощь украинской армии от стран альянса.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.