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Власти Киргизии объявят США, что не прекратят торговое партнерство с РФ

Премьер Киргизии Жапаров объяснит США невозможность прекращения отношений с РФ

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Верховного совета заявил, что в середине апреля посетит Соединенные Штаты, где объяснит, что страна не может прекратить торгово-экономические отношения с Россией, передает ТАСС.

«Буквально 14 и 20 [апреля] в Вашингтоне будет большая презентация [ГЭС] «Камбар-Ата-1», я там постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить наши торгово-экономические отношения с Российской Федерацией», — сказал глава правительства.

Жапаров добавил, что Россия является является стратегическим партнером Киргизии.

До этого он заявлял, что временная приостановка обслуживания карт «Мир» на территории Киргизии вызвана угрозами из обслуживающей компании из Латвии.

С 3 апреля с 12:00 по бишкекскому времени стало недоступно обслуживание карт в эквайринговых устройствах, то есть безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, а также переводы с карты на карту и интернет-платежи.

Ранее политолог призвал к ответу на запрет Киргизии обслуживания карт «Мир».

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