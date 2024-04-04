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Политолог призвал к ответу на запрет Киргизии обслуживания карт «Мир»

Политолог Трухачев: Киргизия пошла на поводу у США, запретив работу с ПС Мир

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Россия должна ответить на запрет киргизских банков обслуживать карты «Мир». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Вадим Трухачев. По его словам, Москва должна ограничить денежные переводы в Киргизию.

«Ну, раз вы присоединяетесь к санкциям или боитесь вторичных санкций, значит, деньги, которые киргизы зарабатывают в России, они будут тратить исключительно в России. Или ограничить сумму, которую они могут с собой туда вывезти, в пересчете, условно, не более 1 тысячи долларов или евро», — предложил Трухачев.

Он добавил, что России уже давно следует пересмотреть свое отношение к странам бывшего СССР.

Накануне стало известно, что все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир», чтобы избежать вторичных санкций.

С 3 апреля с 12:00 по бишкекскому времени стало недоступно обслуживание карт в эквайринговых устройствах, то есть безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, а также переводы с карты на карту и интернет-платежи.

Ранее казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт «Мир».

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