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Депутат увидел в заявлениях Столтенберга троллинг в отношении Украины

Депутат Белик заявил, что Столтенберг троллит Киев, обещая вступление в НАТО

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Johanna Geron/Reuters

Депутат из Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение в интервью РИА Новости о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг троллит Украину своими заявлениями о возможном вступлении в альянс. Столтенберг неоднократно заявлял, что вступление Украины в НАТО лишь вопрос времени.

«Генсек НАТО явно подкалывает Украину относительно ее потенциального вступления в Североатлантический альянс. Правильные люди не раздают неопределенные обещания», — подчеркнул Белик в беседе с прессой.

По его мнению, глава НАТО предложил Украине нечто среднее. Белик отметил, что «серьезные люди» всегда говорят ясно и конкретно, а в этой ситуации кажется, что обещали, но не уточнили дату и условия.

Может быть, этот момент так и не наступит, и вопрос останется открытым, предположил представитель России

«Сегодняшнее положение на фронтах показывает, что киевский режим хоть и бросает в топку войны сотни тысяч своих граждан, но не способен переломить ход ситуации», — добавил депутат.

С начала СВО представители стран НАТО регулярно посещали Укриану.

Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок за время СВО посетила Киев дважды. 20 февраля 2023 года в Киев прибыл с необъявленным визитом президент США Джо Байден. 20 апреля 2023 года в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, также с необъявленным визитом.

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги также посетили Киев.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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