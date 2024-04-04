Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против Москвы. Об этом заявил журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

«После того как Байден стал президентом, правительство США потратило сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против РФ. За все это время никто толком не объяснил цель этой войны», — сказал Карлсон.

Вечером 3 апреля американский экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине начали еще в 2014 году нынешние глава Госдепа США Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря Виктория Нуланд и Джо Байден.

До этого бывшие сенаторы США Джо Либерман и Гордон Хамфри заявили, что Соединенные Штаты проигрывают информационную войну России на фоне развития технологий, когда новейшим «полем битвы» становится человеческий разум.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню во время телефонного разговора отметили готовность к диалогу по Украине.

Ранее Шойгу предупредил главу минобороны Франции о последствиях отправки войск на Украину.