Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что американцы ведут необъявленную войну с Россией

Карлсон: США потратили миллиарды долларов на необъявленную войну против РФ

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против Москвы. Об этом заявил журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

«После того как Байден стал президентом, правительство США потратило сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против РФ. За все это время никто толком не объяснил цель этой войны», — сказал Карлсон.

Вечером 3 апреля американский экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине начали еще в 2014 году нынешние глава Госдепа США Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря Виктория Нуланд и Джо Байден.

До этого бывшие сенаторы США Джо Либерман и Гордон Хамфри заявили, что Соединенные Штаты проигрывают информационную войну России на фоне развития технологий, когда новейшим «полем битвы» становится человеческий разум.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню во время телефонного разговора отметили готовность к диалогу по Украине.

Ранее Шойгу предупредил главу минобороны Франции о последствиях отправки войск на Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами