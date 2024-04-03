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Трое россиян находятся в заложниках у ХАМАС

Посол Израиля Гальперин: трое россиян находятся в заложниках у ХАМАС

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Еще трое человек с российским гражданством находятся в заложниках ХАМАС. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин, слова которой передает ТАСС.

«Три человека с двойным гражданством, в том числе с российским», — заявила дипломат.

Гальперин также рассказала, что всего в заложниках ХАМАС остается 134 человека. «К сожалению, 36 уже нет в живых», — добавила она.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция под названием «Железные мечи», ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

2 апреля Израиль через посредников передал палестинскому движению ХАМАС новые предложения по прекращению огня в секторе Газа.

Ранее стало известно о спорах между Израилем и США из-за Рафаха.

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