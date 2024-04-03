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В США заявили о беспокойстве в связи с принятым в Киргизии законом об НПО

Госдеп США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона об иноагентах

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РИА Новости

Государственный департамент США выразил обеспокоенность в связи с принятым в Киргизии законом о контроле за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера.

По его словам, это последнее действие киргизского правительства, которое подрывает демократическое управление и гражданское общество.

Миллер добавил, что НПО играют решающую роль в объединении правительства и общества для улучшения благосостояния населения, а новый закон возложит на граждан неоправданное бремя и может ограничить или прекратить работу организаций, предоставляющих жизненно важную помощь.

2 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об иностранных агентах.

По словам Жапарова, зарубежные государства просили Бишкек не принимать закон об иноагентах. Политик заметил, что работающие в Киргизии десятки лет НПО нигде не регистрировались и не предоставляли отчета о своей работе, открывали банковские счета, брали деньги у иностранных организаций и использовали их по своему усмотрению, в том числе в личных целях.

Ранее сообщалось, что в Грузии повторно внесут на рассмотрение закон об иноагентах.

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