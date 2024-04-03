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Политолог: Зеленский незаконно отменил выборы на Украине

Политолог Перла: в мае Зеленский не сможет считаться президентом Украины

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Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский незаконно отменил президентские выборы в своей стране. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, после 20 мая нынешний президент Украины не сможет законно им считаться, поскольку истекут его полномочия.

«Все решения об отмене выборов принимались, скажем так, не в соответствии с их собственным, украинским, законодательством. И у нас, и у них сейчас очень многие обращают на это внимание. Они радостно или горестно кричат о том, что Незалежная лишилась легитимного президента. Вражеские пропагандисты сокрушаются: как же так, что же делать, куда бежать», — обратил внимание политолог.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти страны отказались от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

Вместе с президентскими выборами не стали проводить и парламентские.

Экс-премьер Украины Николай Азаров до этого заявил, что с конца мая 2024 года Зеленский станет «нелегитимным самозванцем», который фактически захватил власть в стране.

Бывший политик напомнил, что продление полномочий президента Украины в условиях военного положения в государстве относится к компетенции Верховной рады.

Ранее в офисе Зеленского анонсировали реформы правительства.

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