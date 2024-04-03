В Грузии повторно внесут на рассмотрение закон об иноагентах

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» повторно внесет на рассмотрение в парламент страны законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщил лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, парламентское большинство приняло такое решение после консультаций с политическим советом.

В марте председатель грузинской партии «Сила народа» Созар Субари заявил, что закон «о прозрачности иностранного влияния» нужно принять, так как стране необходимо защищать свой суверенитет и демократию.

10 марта 2023 года парламент Грузии после массовых протестов в стране большинством голосов проголосовал против закона об иноагентах. На тот момент действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что власти не планируют возвращаться к этому закону.

2 апреля президент Киргизии Жапаров подписал закон об иноагентах.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.