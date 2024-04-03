Стало известно о спорах между Израилем и США из-за Рафаха

Соединенные Штаты с Израилем ведут переговоры по поводу проведения наземной военной операции в Рафахе израильской армией, однако не могут договориться из-за разногласий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию портала Axios.

По информации портала, ключевая тема споров — эвакуация мирных жителей из Рафаха, в котором в настоящее время пребывают свыше 1 млн палестинцев. Не так давно стороны обсуждали этот вопрос в режиме онлайн-встречи: от США присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а от Израиля — глава совбеза Цахи Ханегби и министр стратегического планирования Рон Дермер.

Согласно источникам Axios, Белый дом обеспокоен возможной гуманитарной катастрофой в случае организации слишком поспешной эвакуации. Израиль представил план по выводу жителей в течение 4 недель, и в Штатах заявили, что еврейское государство недооценивает сложность задачи.

США в свою очередь предложили подготовить эвакуацию в течение 4 месяцев, однако Израиль отверг предложение.

31 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что проведение досрочных выборов в стране парализовало бы страну и заморозило бы переговоры по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС на шесть-восемь месяцев.

В этот же день Нетаньяху сообщил, что Иерусалим утвердил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль «войдет в Рафах и уничтожит» батальон ХАМАС.