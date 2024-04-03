РФ подготовила документ с осуждением атаки Израиля по Сирии

Россия распространила в Совете безопасности ООН проект заявления осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, соответствующее заявление было распространено по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.

Полянский отметил, что это еще одна возможность протестировать настоящие намерения стран Запада.

Сирийское агентство SANA сообщило об ударе Израиля с воздуха по дому в Дамаске 1 апреля. Иранские источники сразу заявили, что атака была произведена по зданию консульства Ирана.

По данным КСИР, после атаки не выжили семь военных советников, включая генералов и офицеров, в том числе командующего подразделениями сил специального назначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии.

Президент Ирана обещал ответ на это нападение.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности выразил решительное осуждение израильского нападения и подчеркнул неприемлемость посягательств на дипломатические объекты, защищенные международными конвенциями.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.