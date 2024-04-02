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Российский регион впервые с 2022 года получил второго сенатора

Игорь Мурог стал вторым членом Совфеда от Рязанской области впервые с 2022 года

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rsu.edu.ru

Врио ректора Рязанского госуниверситета (РГУ) имени Сергея Есенина Игорь Мурог назначен членом Совфеда от Рязанской областной думы. Как передает ТАСС, решение о назначении второго сенатора от российского региона впервые с 2022 года приняли депутаты на заседании местной думы.

«Кандидатура Мурога на пост сенатора была предложена фракцией партии «Единая Россия», его поддержали большинство депутатов», — говорится в сообщении.

При этом, по данным «Ведомостей», на заседании сам Мурог заявил, что уход из РГУ и переход в Совет Федерации — «не его личное индивидуальное решение».

Рязанская областная дума почти полтора года не имела представителя в верхней палате российского парламента. Предыдущий сенатор от заксобрания Игорь Морозов покинул Совфед в ноябре 2022 года. Бывший сенатор решил посвятить себя вопросам сотрудничества со странами Африки.

При этом официально Рязанская облдума должна была найти замену в течение месяца после отставки Морозова, однако решения принято не было. При этом в российском законодательстве не прописана какая-либо ответственность за срыв сроков назначения сенатора.

Ранее в Совфеде оценили слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине.

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