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Глава МИД Франции прокомментировал атаки ВСУ по российским НПЗ

МИД Франции: атакуя НПЗ РФ, Украина действует в рамках легитимной обороны

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Henri Szwarc/Global Look Press

Глава МИД Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции прокомментировал атаки Украины на нефтяные объекты, расположенные на территории России. Его цитирует РИА Новости.

«Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны», – сказал министр.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают атаки Украины по объектам на территории Российской Федерации.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал причастность ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Он также заявил, что «более двух лет» СБУ «ежедневно бьет» РФ «в самые болезненные точки». По словам Малюка, речь идет о Крымском мосте, военных кораблях в Черном море, различных системах вооружения, нефтеперерабатывающих заводах и «других объектах, работающих на российский ВПК».

Ранее ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.

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