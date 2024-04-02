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В Кремле ответили на вопрос о возможном визите талибов* в Россию

Песков заявил, что не располагает данными об участии талибов в форуме в Казани

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об участии делегации «Талибана» (организация запрещена в России) в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» в мае этого года.

Как сообщал ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, делегация талибов приглашена к участию в форуме. Мероприятие пройдет 14–19 мая в Казани.

На вопрос журналистов, необходимо ли принимать талибов в России, Песков ответил, что ситуация требует диалога.

«Дело в том, что это де-факто страна (Афганистан — прим. ред.), которая находится рядом, и так или иначе мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы, это тоже требует диалога», — сказал представитель Кремля.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее в Талибане прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

*   организация запрещена в России
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