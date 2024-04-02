Еще одна страна приняла закон об иноагентах

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об иностранных агентах. Об этом сообщает Orda.kz.

Глава государства пообещал, что соответствующий закон сделает прозрачной работу неправительственных организации в республике, при этом не помешает их деятельности.

По словам Жапарова, зарубежные государства просили Бишкек не принимать закон об иноагентах. Политик заметил, что работающие в Киргизии десятки лет НПО нигде не регистрировались и не предоставляли отчета о своей работе, открывали банковские счета, брали деньги у иностранных организаций и использовали их по своему усмотрению, в том числе в личных целях.

«Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Минюсте, открывать банковские счета», — написал президент в социальной сети.

Недавно делегации Европейского союза, посольств США, Великобритании, Канады, Франции и ФРГ объявили о своей обеспокоенности в связи с принятым в Киргизии законом «О некоммерческих организациях». В частности, он запрещает некоммерческим и неправительственным организациям проводить публичные мероприятия и участвовать в них.

НКО и НПО, финансируемые из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, будут включены в реестр «иностранных представителей».

Ранее в Госдуме прокомментировали шансы признания Пугачевой иноагентом.