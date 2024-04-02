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Еще одна страна приняла закон об иноагентах

Президент Киргизии Жапаров подписал закон об иноагентах

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об иностранных агентах. Об этом сообщает Orda.kz.

Глава государства пообещал, что соответствующий закон сделает прозрачной работу неправительственных организации в республике, при этом не помешает их деятельности.

По словам Жапарова, зарубежные государства просили Бишкек не принимать закон об иноагентах. Политик заметил, что работающие в Киргизии десятки лет НПО нигде не регистрировались и не предоставляли отчета о своей работе, открывали банковские счета, брали деньги у иностранных организаций и использовали их по своему усмотрению, в том числе в личных целях.

«Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Минюсте, открывать банковские счета», — написал президент в социальной сети.

Недавно делегации Европейского союза, посольств США, Великобритании, Канады, Франции и ФРГ объявили о своей обеспокоенности в связи с принятым в Киргизии законом «О некоммерческих организациях». В частности, он запрещает некоммерческим и неправительственным организациям проводить публичные мероприятия и участвовать в них.

НКО и НПО, финансируемые из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, будут включены в реестр «иностранных представителей».

Ранее в Госдуме прокомментировали шансы признания Пугачевой иноагентом.

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