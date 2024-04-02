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Дипломат заявил об опасениях в НАТО из-за целей России в спецоперации

Гаврилов: в НАТО опасаются, что заявленные цели спецоперации будут реализованы

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RusArmscontrol/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В НАТО опасаются, что заявленные цели России в ее военной операции на Украине будут реализованы. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью РИА Новости, приуроченном к 75-летию альянса.

«В НАТО всерьез опасаются, что заявленные цели специальной военной операции будут реализованы, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России вряд ли осуществятся», — считает Гаврилов.

По его словам, остается надеяться, что и украинский народ осознает, что его используют как инструмент «для реализации глобалистских планов Запада».

Накануне дипломат заявлял, что Украина играет роль поля боя для НАТО, а Запад — функции тыла.

До этого InfoBRICS писало, что в НАТО и Пентагоне паникуют из-за возможностей российской армии наносить удары по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами «Циркон».

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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