Куба и Саудовская Аравия осудили уничтожение здания консульства Ирана в Сирии

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Соответствующая публикация была размещена на странице дипломата в социальной сети X.

«Эти неприемлемые действия повышают риск эскалации и регионализации конфликта с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул он.

Также атаку Израиля осудил МИД Саудовской Аравии, также в социальной сети X.

«Это является нарушением международных дипломатических законов и правил дипломатического иммунитета», — подчеркивается в заявлении ведомства.

До этого в Пакистане призвали ООН «препятствовать авантюризму» Израиля.

В свою очередь Иран анонсировал ответ Израилю за ракетную атаку консульства в Сирии.

Ранее МИД РФ осудил удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.