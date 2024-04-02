Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Куба и Саудовская Аравия осудили уничтожение здания консульства Ирана в Сирии

Глава МИД Кубы Паррилья осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

close
100%
Firas Makdesi/Reuters

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Соответствующая публикация была размещена на странице дипломата в социальной сети X.

«Эти неприемлемые действия повышают риск эскалации и регионализации конфликта с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул он.

Также атаку Израиля осудил МИД Саудовской Аравии, также в социальной сети X.

«Это является нарушением международных дипломатических законов и правил дипломатического иммунитета», — подчеркивается в заявлении ведомства.

До этого в Пакистане призвали ООН «препятствовать авантюризму» Израиля.

В свою очередь Иран анонсировал ответ Израилю за ракетную атаку консульства в Сирии.

Ранее МИД РФ осудил удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами