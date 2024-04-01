МИД России и Минюст думают об исключении «Талибана»* из списка террористов

Российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения «Талибан» (организация запрещена в России) статуса террористической организации, заявили «Газете.Ru» в Министерстве иностранных дел России.

«Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны», — сообщили в МИД РФ.

1 апреля специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что делегация афганского движения «Талибан» приглашена к участию в форуме »Россия — Исламский мир» в Казани, запланированного на май. Кабулов добавил, что сотрудничество РФ с правительством талибов по антитеррору «ведется на регулярной основе».

Ранее стало известно, что талибы начнут наказывать женщин избиением камнями за прелюбодеяние.