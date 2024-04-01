В Совфеде оценили слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение американского конгрессмена Тима Уолберга завершить боевые действия в Газе и на Украине ядерным ударом. По его мнению, политикам с подобными идеями не место в органах власти любой страны.

«Если конгрессмен призывает к целенаправленным ядерным ударам, которые заведомо будут поражать гражданское население, то данный человек лишен любых моральных принципов. В целом, подобные слова лишь подливают масло в огонь конфликта. Они относятся к той же категории, что и заявления Макрона, который призывал ввести вооруженный контингент НАТО на Украину», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в отличие от представителей США, российские официальные лица не призывают к использованию ядерного оружия.

Накануне Уолберг заявил, что Вашингтон не должен поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, вместо этого стоит сбросить на анклав ядерную бомбу. Позднее офис конгрессмена выпустил разъяснение его слов: он якобы использовал сказанную фразу в метафорическом ключе для поддержки быстрой ликвидации Израилем палестинской группировки ХАМАС.

Ранее в конгрессе США назвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху маньяком, которого нужно сместить.