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В Европе назвали число россиян, сумевших выйти из черного списка ЕС

EUobserver: восемь россиян вышли из черного списка ЕС за последние два года

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Global Look Press

За последние два года только восемь россиян сумели выйти из черного списка Евросоюза. Об этом сообщил портал EUobserver.

ЕС ввел запрет на получение виз и заморозил активы 2177 физических и юридических лиц в связи с началом конфликта на Украине в феврале 2022 года. В настоящее время судебные разбирательства против ЕС продолжаются.

Большинство из тех, кто смог выйти из санкционного списка, сделали это благодаря внесудебным решениям «с участием высокопоставленных друзей и паспортов ЕС», пишет портал.

EUobserver отмечает, что только два человека добились выхода из этого списка через суд.

13 марта Евросоюз сообщил, что снимает санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа. Вместе с ним из списка убрали вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу отделения клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

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