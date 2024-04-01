В Европе назвали число россиян, сумевших выйти из черного списка ЕС

За последние два года только восемь россиян сумели выйти из черного списка Евросоюза. Об этом сообщил портал EUobserver.

ЕС ввел запрет на получение виз и заморозил активы 2177 физических и юридических лиц в связи с началом конфликта на Украине в феврале 2022 года. В настоящее время судебные разбирательства против ЕС продолжаются.

Большинство из тех, кто смог выйти из санкционного списка, сделали это благодаря внесудебным решениям «с участием высокопоставленных друзей и паспортов ЕС», пишет портал.

EUobserver отмечает, что только два человека добились выхода из этого списка через суд.

13 марта Евросоюз сообщил, что снимает санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа. Вместе с ним из списка убрали вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу отделения клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.