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В Кремле опровергли информацию о создании в РФ нового ведомства

Песков: решений по созданию в РФ нового миграционного ведомства нет

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Никаких официальных решений насчет создания в России нового ведомства по межнациональной и миграционной политике не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, чтобы здесь принимались какие-то решения», — ответил представитель Кремля на вопрос о планах создать подобное ведомство.

Он подчеркнул, что решение о создании в России ведомства по миграционной политике никто официально не озвучивал.

Накануне стало известно, что российские власти рассматривают возможность открытия нового ведомства, ответственного за межнациональную политику. Об этом написало издание «Ведомости» со ссылкой на пять источников, близких как к администрации президента, так и к правительству.

До этого в Госдуме обвинили чиновников в незаконной регистрации мигрантов. По словам председателя комитета ГД по делам национальностей Геннадия Семигина, претензии, в первую очередь, необходимо предъявлять представителям органов власти, управления и спецслужбам, отвечающим за миграционную политику.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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