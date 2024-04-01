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Эксперт объяснил, почему США просят Украину не наносить удары по объектам в РФ

Политолог Митрахович: США пытаются снять с себя ответственность за удары по РФ

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Defense Ministry/Global Look Press

Призыв Соединенных Штатов к тому, чтобы Киев перестал наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории России, — не более чем попытка отвести от себя подозрения. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Я не думаю, что американцы реально давят на [президента Украины] Владимира Зеленского. Если американцам нужно надавить на Зеленского, есть совершенно простые механизмы, телефон. Напрямую позвонили и сказали так, чтобы он просто выполнил. А так это просто операция прикрытия. Сделать вид, что американцы не участвуют в ударах по России», — сказал Митрахович.

Financial Times писала, что США призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также, по данным издания, в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергообъектам Украины, на которые опираются государства Запада.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк при этом заявил, что публикация Financial Times о том, что США призывали Киев прекратить атаки по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России, является «фиктивной информацией».

Ранее Зеленскому пригрозили возмездием за угрозы ударить ракетами ATACMS по Крыму.

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