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США готовят законопроект о помощи Киеву

CBS: палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Украине

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Палата представителей США в апреле рассмотрит законопроект о помощи Киеву. Об этом в эфире телекомпании CBS заявил председатель специального комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер.

По его словам, спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон планирует в апреле вынести этот вопрос на обсуждение.

«Это будет следующим ключевым пунктом повестки дня после того, как нами только что были приняты законопроекты о финансировании федерального правительства», — добавил он.

Политик надеется, что законопроект найдет поддержку в конгрессе, после чего будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.

26 марта издание Punchbowl News сообщило, что члены республиканской партии, контролирующие палату представителей США, рассматривают несколько вариантов по выделению средств для помощи Украине.

В феврале помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер Майк Джонсон выдвинет его на голосование.

До этого Салливан в ходе брифинга заявил, что у США нет заначки с деньгами для Украины. Он добавил, что в оставлении Авдеевки украинскими войсками виноват конгресс, который затягивает решение по выделению помощи Киеву.

Ранее во Франции выступили против поставок для ВСУ сотен танков и ракет.

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