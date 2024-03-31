МИД РФ: расследование выявило украинский след в последних терактах

Министерство иностранных дел России заявило, что следствие обнаружило украинский след в ряде терактов, произошедших в РФ за последнее время. Соответствующее заявление появилось на сайте российского ведомства.

Там сообщили, что теракт в «Крокус Сити Холле» — не первая атака против России, совершенная в последние годы, а расследование показало, что «следы всех этих преступлений ведут на Украину».

Далее МИД перечислил все громкие покушения последних лет, среди которых — случаи с Дарьей Дугиной, Владленом Татарским, Захаром Прилепиным и его водителем Александром Шубиным. Также в списке фигурируют подрыв Крымского моста и рейды Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) на приграничные российские регионы.

Министерство потребовало от украинских властей арестовать и выдать России всех причастных к терактам, включая главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, сославшись на положения конвенций по борьбе с бомбовым терроризмом и с финансированием терроризма. Также от Киева требуют возместить причиненный ущерб.

До этого стало известно, что напавший на «Крокус Сити Холл» Фаридун Шамсиддин был связан с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции.

Ранее сообщалось, что ФСБ получила данные об организаторах терактов в России.