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Экс-советник Кучмы Соскин рассказал, какой совет дал Киссинджер Зеленскому

Соскин: Киссинджер говорил Зеленскому о незначительной роли Украины в мире

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Thomas Peter/Pool Photo via AP

Генри Киссинджер посоветовал Владимиру Зеленскому выстраивать внешнюю политику, исходя того, что роль Украины в мире весьма незначительна. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Нужно осознавать, что Украина — это маленькая пешка. Эту мысль Зеленскому в свое время пытался донести Киссинджер», — отметил Соскин.

Он подчеркнул, что Зеленский несерьезно отнесся к этой информации, что привело к огромной катастрофе.

По словам Соскина, для Вашингтона интересы Украины не важны, они играют в собственную глобальную игру. Он подчеркнул, что именно из этого и стоит исходить, выбирая следующие политические шаги.

30 марта лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что торг с Украиной за Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области неуместен, переговоры могут быть только с учетом сложившихся территориальных реалий.

Ранее Лавров прокомментировал легитимность Зеленского.

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