МИД Молдавии отреагировал на высылку сотрудника посольства из России

МИД Молдавии прокомментировал решение России выслать сотрудника посольства республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство иностранных дел Молдавии выразило сожаление в связи с данным решением и повторно подчеркивает, что власти страны «предпринимают все необходимые меры для предотвращения попыток вмешательства» в ее внутренние дела, заявили в пресс-службе.

В пятницу, 29 марта, МИД РФ вызвал посла Молдавии и выразил протест в связи с высылкой российского дипломата из Кишинева. В качестве ответной меры российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в РФ.

4 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада стремятся «прибрать к рукам» руководителей Молдавии и готовят республику в «преемницы Украины».

До этого президент Молдавии Майя Санду сказала, что не может говорить о «дружеских отношениях» с Россией до тех пор, пока она не изменит своего отношения к стране и ее гражданам.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.