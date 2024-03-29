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В Европарламенте обвинили Украину в теракте в «Крокусе»

Депутат ЕП де Грааф заявил, что теракт в «Крокусе» спланировала Украина

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Украина спланировала и оплатила теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил депутат Европарламента от нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Марсель де Грааф.

По его словам, чтобы скрыть причастность Киева к атаке на «Крокус», появилась история про «пропаганду, проплаченную Россией» в Европе, о которой заявили спецслужбы Чехии. Ранее Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии заявила, что в республике раскрыли сеть лиц, якобы финансируемых РФ, которые «хотели влиять на политические события в европейских странах».

«Потому что мы должны продолжать их [русских] ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется лишиться жизни на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты», — добавил евродепутат.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина причастна к теракту в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Позже силовики задержали еще нескольких подозреваемых в пособничестве террористам. Трое из них заявили, что не знали о планах задержанных, и обжаловали свой арест.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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