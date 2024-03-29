Полиция создала группу для консультирования русскоязычных граждан из Балтии

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что министерство создало рабочую группу для консультирования русскоязычных граждан, которые вынужденно покинули страны Балтии.

«В Главном управлении по вопросам миграции МВД России создана рабочая группа для оперативного консультирования русскоязычных граждан, вынужденно покинувших территории прибалтийских государств в связи с депортацией, а также членов их семей», — сказала она.

Волк пояснила, что сотрудники этой группы в телефонном режиме будут консультировать русскоязычных граждан о возможности урегулирования их правового положения в России. Также они будут оказывать содействие в решении иных вопросов по направлению деятельности министерства.

В феврале Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы объявил о совместной операции правоохранительных органов трех стран Балтии, в результате которой были арестованы лица, предположительно, работавшие по указанию российских спецслужб.

Ранее страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия Игр-2024.