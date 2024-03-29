На Украине объявили в розыск главу МИД Приднестровья

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск главу непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталия Игнатьева. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на базу данных украинского МВД.

Как сообщается, министра иностранных дел Приднестровья подозревают по ч. 6 ст. 111-1 и ч. 1 ст. 110 (коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины).

Игнатьев является уроженцем Одесской области.

17 марта в Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел вертолет. Серьезного материального ущерба не последовало: винтокрылая машина была списана и применялась как учебный макет. По словам очевидцев, давно не летавший советский многоцелевой вертолет Ми-8М поразил беспилотный летательный аппарат (БПЛА). После совершения атаки произошел взрыв, в результате которого начался пожар.

Позже президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции заявила, что удар по военному вертолету в Приднестровье является провокацией, к которой непричастны ни Молдавия, ни Украина.

До этого министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского, а также ряд должностных лиц. По информации ведомства, операция готовилась по указанию Службы безопасности Украины.

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