В России готовят закон о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты

Партия «Справедливая Россия — За правду» готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты. Об этом заявил первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев, передает РИА Новости.

«Общественники из организации «Зов народа» обратились ко мне с просьбой поднять вопрос в Госдуме о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты», — сказал Гусев.

Он отметил, что согласен с такой позицией. Гусев обратил внимание, что фракция поддерживает подобную инициативу. Политическое объединение уже начало готовить поправки в закон о выборах. Парламентарий подчеркнул, что лица, получающие иностранное финансирование, должны лишаться права избираться.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) объявила о намерении баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут в сентябре. Она подчеркнула, что хочет проверить, действительно ли статус иноагента «нисколько не дискриминирует людей».

До этого стало известно, что количество иностранных агентов в России увеличилось более чем в три раза за три года, достигнув к началу марта 2024 года 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций.

Ранее в Госдуме подтвердили скорое признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом.