Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России готовят закон о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты

СРЗП выступила с инициативой о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты

close
100%
Сергей Пятаков/РИА Новости

Партия «Справедливая Россия — За правду» готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты. Об этом заявил первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев, передает РИА Новости.

«Общественники из организации «Зов народа» обратились ко мне с просьбой поднять вопрос в Госдуме о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты», — сказал Гусев.

Он отметил, что согласен с такой позицией. Гусев обратил внимание, что фракция поддерживает подобную инициативу. Политическое объединение уже начало готовить поправки в закон о выборах. Парламентарий подчеркнул, что лица, получающие иностранное финансирование, должны лишаться права избираться.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) объявила о намерении баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут в сентябре. Она подчеркнула, что хочет проверить, действительно ли статус иноагента «нисколько не дискриминирует людей».

До этого стало известно, что количество иностранных агентов в России увеличилось более чем в три раза за три года, достигнув к началу марта 2024 года 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций.

Ранее в Госдуме подтвердили скорое признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами