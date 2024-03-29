Польский чиновник «взбесил» замминистра экономики Украины

Замглавы минсельхоза Польши Михал Колодзейчак возмутил замминистра экономики Украины Тараса Качку на переговорах в Варшаве. Украинский чиновник после его слов стал «пурпурным», сообщает издание WirtualnaPolska.

В публикации уточнили, что Колодзейчак потребовал от украинцев перестать использовать на переговорах о поставках зерна тему конфликта. Он подчеркнул, что хорошо информирован о ситуации в зоне конфликта, но экономические переговоры с этой темой «не следует смешивать».

«Они впервые услышали столь жесткие слова после двух лет бесхребетности», — отметил Колодзейчак.

В статье обратили внимание, что стороны встретились на прошлой неделе. Польскую делегацию возглавлял глава минсельхоза Чеслав Секерский, украинскую — его коллега Николай Сольский.

До этого в Польше назвали виновного в протестах фермеров. По данным канцелярии Дональда Туска, это комиссар Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Ранее а Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.