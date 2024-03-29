Лавров рассказал о гарантиях безопасности в случае переговоров по Украине

Россия при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы Украины в ходе возможных мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

Дипломат положительно оценил план Китая по урегулированию на Украине. По его словам, Пекин говорит «здравые вещи». В частности, в документе прописано о необходимости отозвать введенные Западом задолго до российской спецоперации односторонние санкции. На этой основе возможно договориться о том, чтобы обеспечивать одинаковую безопасность для всех участников процесса, такова позиция Россия.

Чтобы понять, как воплотить эти принципы в жизнь, необходимо сесть за стол переговоров, подчеркнул Лавров. При этом он отверг «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского как непригодную. По словам министра, важно тщательно разобрать существующие проблемы в сфере безопасности, признать реалии на земле и гарантировать законные интересы безопасности Российской Федерации.

«Со своей стороны готовы гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса», — отметил он. По словам главы МИД РФ, реалии на земле всем известны.

В первую очередь это положение на поле боя, а потом — законные, со всех точек зрения, в том числе с международной, интересы населения, которое проживает в Новороссии и Донбассе, добавил Лавров.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.