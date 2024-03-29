Предвыборное выступление Байдена сорвали недовольные

Протестующие против ядерной войны с Россией и конфликта в секторе Газе сорвали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

Байден выступал на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, когда на его выступление прибыли протестующие. Один из участников протеста выкрикивал ругательства и оскорбления, освистывая Байдена, а остальные выражали негодование в связи с угрозой «ядерной войны с Россией».

«Многие кричали про «кровь на ваших руках», — сообщили журналисты.

Отдельная акция протеста произошла также у здания Radio City Music Hall. Здесь пожертвования на избирательную кампанию Байдена собирают экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.

До этого предвыборное шоу в Нью-Йорке пополнило бюджет Байдена на рекордные $25 млн.

Отмечается, что на этом мероприятии Байден собрал больше средств, чем его оппонент Дональд Трамп за весь февраль.

Ранее слова Байдена в адрес руководства России назвали непристойными.