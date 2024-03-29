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В Госдуме охарактеризовали как подозрительные оскорбления чиновников РФ в Белом доме

Депутат Шеремет счел подозрительной критику Кирби в адрес чиновников из России

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал как подозрительные оскорбления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель России указал, что Кирби понимает, что версия о причастности ИГИЛ (организация запрещена в России) к теракту в «Крокус Сити Холле» находит все меньше сторонников в мире.

«И нервозность Кирби связана с тем, что наше следствие шаг за шагом идет в точном и правильном направлении по раскрытию этого вопиющего преступления. Если в США так нервничают, значит, мы на верном пути», — считает Шеремет.

Российский депутат добавил, что в Белом доме не имеют права бросаться подобными словами, так как они демонстрируют деградацию и безнравственность.

Кирби на своем брифинге оскорбительно высказался в адрес российских чиновников. Он сравнил их с продавцами навоза из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле», допускающих украинский след. Он сказал, что его дядя часто говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту, поэтому «российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее в МИД РФ ответили на сравнение Кирби чиновников с продавцами навоза.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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