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Парламент Греции не поддержал вотум недоверия нынешнему правительству

В Греции парламент не поддержал вотум недоверия правительству Мицотакиса

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству, которое сейчас возглавляет Кириакос Мицотакис. Об этом пишет РИА Новости.

Греческая оппозиция обвинила правительство своей страны в манипулировании доказательствами в деле о расследовании крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофе. Трагедия произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года в местечке Темпи.

На заседании парламента за недоверие правительству проголосовал 141 депутат. Но чтобы выдвинуть вотум недоверия, по закону, необходим 151 голос депутатов.

Против проголосовали 159 депутатов, они как раз состоят в правящей партии «Новая демократия». Как отмечается, голосование было поименным.

Всего в греческом парламенте — 300 мест.

«Таким образом, предложение о недоверии правительству отклонено», — объявил председательствующий.

12 марта тысячи людей вышли на митинг в центре Афин из-за железнодорожной катастрофы.

В ночь на 1 марта грузовой и пассажирский поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса. В результате столкновения произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. Согласно последним данным, 57 человек не выжили во время катастрофы.

Ранее на западе Казахстана произошло крушение поезда.

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