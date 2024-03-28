В Киеве заявили о сложных переговорах с Варшавой о блокаде границы

Переговоры между Украиной и Польшей в Варшаве о шагах по разблокированию общей границы были сложными, встреча была не подготовлена. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, подводя итоги встречи с премьером Польши Дональдом Туском.

«Тяжело было прогнозировать переговоры, встреча была не подготовлена, мы ее давно просили, и ее давно надо было провести. Это был откровенно сложный, непростой разговор, который длился пять часов. Мы в два раза стали ближе к разблокировке границы, но тот путь, который надо пройти, не будем загадывать», — заявил Сольский.

28 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с польским премьером Дональдом Туском сообщил о наличии у сторон понимания по проблеме импорта украинского продовольствия, но не раскрыл конкретных результатов.

В этот же день вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что на сегодняшний день у Киева нет диалога с Варшавой по вопросу разблокировки границы.

Ранее в в Польше назвали виновного в протестах фермеров.