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США ищут возможности для обмена заключенных с Россией

Кирби: США продолжают искать возможности для обмена заключенных с Россией

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Andrew Harnik/AP

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил на брифинге, что Вашингтон продолжают искать возможности для обмена заключенных с Москвой, передает РИА Новости.

У представителя Белого дома спросили, может ли он «подтвердить, что США ... все еще пытаются найти какой-то способ обмена заключенными с Москвой».

«Да», — ответил он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что определенные контакты с США по вопросу обмена журналиста Эвана Гершковича, который находится под арестом в России почти год, сохраняются.

Гершковича задержали в конце марта 2023 года по обвинению в шпионаже. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

26 марта Московский городской суд продлил репортеру газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу срок содержания под стражей до 30 июня.

Ранее посол США в РФ потребовала освободить Гершковича.

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