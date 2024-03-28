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Кирби оскорбил чиновников из РФ, не верящих в причастность ИГИЛ* к теракту

Кирби назвал российских чиновников продавцами навоза из-за заявлений о теракте

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Alex Brandon/AP

Представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга вспомнил поговорку о продавцах навоза, говоря о чиновниках из России, которые не верят, что полную ответственность за теракт в «Крокусе» несет ИГИЛ (организация запрещена в России). Информацию передает РИА Новости.

На встрече с журналистами он еще раз заявил, что ИГИЛ несет полную ответственность за эту атаку в «Крокусе». Более того, он отметил, что Вашингтон продолжит сохранять бдительность и предупреждать о террористической угрозе, вне зависимости от взаимоотношений.

«Мой дядя часто говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — сказал Кирби .

26 марта директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников подтвердил, что Соединенные Штаты передавали России информацию о возможности терактов.

Полиция рассказала, что вычислила машину предполагаемых террористов благодаря спасению записи камеры наблюдения из горящего «Крокуса». Также стало известно, через какой Telegram-канал вербовали задержанных. За участие в этом канале мигрантов начали высылать из России. Сын владельца и президента Crocus Group Эмин Агаларов рассказал, почему люди, спасаясь из концертного зала, натыкались на закрытые двери. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не отрицают возможность связи виновников теракта в «Крокус Сити Холле» с руководством Украины, но не могут давать каких-либо заявлений по этой теме, пока идет следствие.

*   организация запрещена в России
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