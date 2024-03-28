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Киргизия приобрела самолет для президента

Киргизия приобрела самолет А-320 для президента и других руководителей страны

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Киргизские власти приобрели самолет А-320 для поездок первых лиц государства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства.

«В Киргизскую Республику прибыл самолет Airbus A320 — новый борт номер 1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Киргизской Республики Акылбек Жапаров. Известно, что купленный самолет А-320 был выпущен в 2002 году, у кого он был приобретен, не сообщается.

Глава правительства отметил, что республика «встала на путь развития», за счет бюджета закупаются специальная и военная техника, передовое медицинское оборудование и общественный транспорт.

До этого министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными там усиленными мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что представители стран СНГ обсудят ситуацию вокруг теракта в «Крокусе».

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