На фоне проблем с инфраструктурой в США Пентагону пришлось принести извинения за то, что направленные Киеву $300 млн оказались уже потрачены, заметил ведущий RT Рик Санчес. По его словам, скептики критикуют власти за то, что средства направляются не на нужды страны, а на помощь Вооруженным силам Украины.

О проблемах с нехваткой средств на инфраструктуру Санчес напомнил, комментируя происшествия в Балтиморе: там на днях обрушился автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз.

На сегодня порядка 44 тыс. мостов в Штатах пришли в неудовлетворительное состояние, заявил спикер. На этом фоне он задался вопросом, насколько разумно выделять огромные средства на поддержку Украины, а не на ремонт дорог, мостов и соцобъектов.

«Раз уж речь зашла об Украине, послушайте: Politico сообщает, что конгресс только что одобрил выделение еще $300 млн на военную помощь Украине — и это стало первым дополнительным финансированием более чем за год. Но вот что любопытно: как оказалось, эти деньги уже потрачены», — цитирует Санчеса RT.

Напомним, в публикации Politico приводились слова анонимного чиновника, который сообщил, что выделенный Киеву пакет финансовой помощи на $300 млн, одобренный конгрессом США в марте, был потрачен еще в ноябре прошло года. Чиновник заявил, что деньги «сейчас недоступны для использования», а их выделение носило больше символический характер, так как они в любом случае не повлияли бы на ситуацию на поле боя.

Ранее жительницу Украины обвинили в присвоении средств, предназначенных для ВСУ.